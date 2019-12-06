В пятницу, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бывшими студентами, которые были организаторами и участниками Евромайдана и пострадали в ночь разгона с 29 на 30 ноября 2013 года. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Он поблагодарил их за то, что они откликнулись на его предложение прибыть на встречу.

"Мне всегда было интересно, чем сейчас занимаются люди, с которых все это началось. С которых началась революция", - заявил Зеленский.

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В пресс-службе сообщили, что присутствующие на встрече рассказали президенту, как начинался Майдан. Также они призвали Зеленского во время встречи в нормандском формате не соглашаться на выборы на Донбассе "под дулами автоматов". Активисты подчеркнули, что хотят вернуть оккупированные территории, но не ценой уступок государственного суверенитета.

"Свобода и достоинство важнее не только имиджа, а даже жизни. И наши парни на фронте это показали", - отметили активисты.

Ранее сообщалось, что Зеленский срочно дал Кабмину ряд заданий.