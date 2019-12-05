Встреча Зеленского и Путина: в России рассказали об ожиданиях [ Редактировать ]
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва испытывает очень сдержанный оптимизм по выстраиванию российско-украинских отношений в связи с предстоящей встречей Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сообщают российские СМИ.
При этом он добавил, что оба президента уже неоднократно говорили по телефону.
"Это было конструктивное общение. О конструктивном общении говорил и сам президент Путин. Если такой же конструктивный диалог будет продолжен и во время очной встречи, это создаст предпосылки для облегченного выхода на решения, которые волнуют обе стороны", - добавил Песков.
При этом он заявил, что преждевременно говорить, каким образом будет найдено совместное понимание во время встречи.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский будет поднимать вопрос Крыма на "нормандской встрече".
по теме
Зеленский попал на обложку журнала "Time"
Президент Украины Владимир Зеленский появился на новой обложке авторитетного американского журнала
Депутати об’єднались, щоб не дозволити Росії знищити енергобезпеку країни - депутат
Депутати різних фракцій створили міжфракційне депутатське об'єднання "Енергетична незалежність та безпека України" - Бондар
У Воронезькій області перекинувся автобус з українцями
Він прямував за маршрутом Запоріжжя-Ростов-на-Дону. Постраждали 8 пасажирів, один із них у тяжкому стані, - повідомили в консульстві України в РФ
У Росії на трасі перекинувся автобус з українцями
Він прямував за маршрутом Запоріжжя-Ростов-на-Дону. Постраждали 8 українців, один з них у тяжкому стані
Контракт по нефти: Украина и Россия подписали договор
Во вторник, 3 декабря, "Укртранснафта" и российская "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о транспортировке нефти