Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва испытывает очень сдержанный оптимизм по выстраиванию российско-украинских отношений в связи с предстоящей встречей Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сообщают российские СМИ.

При этом он добавил, что оба президента уже неоднократно говорили по телефону.

"Это было конструктивное общение. О конструктивном общении говорил и сам президент Путин. Если такой же конструктивный диалог будет продолжен и во время очной встречи, это создаст предпосылки для облегченного выхода на решения, которые волнуют обе стороны", - добавил Песков.

При этом он заявил, что преждевременно говорить, каким образом будет найдено совместное понимание во время встречи.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский будет поднимать вопрос Крыма на "нормандской встрече".