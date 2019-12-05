Зеленский срочно дал Кабмину ряд заданий [ Редактировать ]
В четверг, 5 декабря, президент Украины Владимир Зеленский дал ряд поручений Кабинету министров совместно с органами местной власти в месячный срок. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Так, среди поручений президент выделил следующие:
- провести детальную и всестороннюю проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей: детских садов, школ, профессионально-технических заведений и высших учебных заведений, общежитий, учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, государственных объектов критической и транспортной инфраструктуры;
- провести проверку всех должностных лиц, предоставляющих выводы о состоянии пожарной безопасности того или иного объекта на предмет халатности, безответственности или доброчесности при исполнении ими служебных обязанностей.
"Требую жестко реагировать на факты выявленных нарушений пожарной или техногенной безопасности, добиваться их безусловного устранения, а также привлечения к ответственности должностных лиц, их допустивших", - отметил президент.
Также он призвал бизнесменов быть ответственными:
Отдельно призываю бизнес - владельцев торговых центров, кинотеатров, ресторанов, гостиниц и т.д. быть социально ответственными, обеспечить в своих заведениях пожарной безопасности, не дожидаясь государственных проверок.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский встретился с представителями церквей. А также Зеленский будет поднимать вопрос Крыма на "нормандской встрече".
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