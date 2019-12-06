В Киеве женщина обратилась в полицию, рассказав, что видела труп. Как оказалось, она пошла на свидание, во время которого "кавалер" показал ей бездыханное тело. Об этом пишет "Информатор".

Девушка познакомилась с парнем через сайт знакомств. Он привел ее в квартиру в Святошинском районе Киева, после чего начал ей угрожать и показал труп в кладовке. Женщине удалось убежать и добраться домой. Уже после этого она сообщила про увиденное в полицию.

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Правоохранителям удалось задержать мужчину, который возможно причастен к преступлению. Он находился в квартире по адресу улица Якуба Колоса, 17. По словам полицейских, изначально он отрицал свою причастность к произошедшему, но позже признался.

Предварительно, причиной смерти стало удушение, но точная причина станет ясна после проведения соответствующих экспертиз.

Каким образом погибшая и задержанный были связаны между собой, а также другие детали случившегося выясняются. На месте работали экипажи полиции, следственно-оперативные группы районного и главного управления, кинологи и эксперты.

Ранее сообщалось, что под Киевом нашли труп бизнесмена из Грузии.