Мужчина во время свидания показал женщине труп [ Редактировать ]
В Киеве женщина обратилась в полицию, рассказав, что видела труп. Как оказалось, она пошла на свидание, во время которого "кавалер" показал ей бездыханное тело. Об этом пишет "Информатор".
Девушка познакомилась с парнем через сайт знакомств. Он привел ее в квартиру в Святошинском районе Киева, после чего начал ей угрожать и показал труп в кладовке. Женщине удалось убежать и добраться домой. Уже после этого она сообщила про увиденное в полицию.
Правоохранителям удалось задержать мужчину, который возможно причастен к преступлению. Он находился в квартире по адресу улица Якуба Колоса, 17. По словам полицейских, изначально он отрицал свою причастность к произошедшему, но позже признался.
Предварительно, причиной смерти стало удушение, но точная причина станет ясна после проведения соответствующих экспертиз.
Каким образом погибшая и задержанный были связаны между собой, а также другие детали случившегося выясняются. На месте работали экипажи полиции, следственно-оперативные группы районного и главного управления, кинологи и эксперты.
Ранее сообщалось, что под Киевом нашли труп бизнесмена из Грузии.
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