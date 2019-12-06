В Харьковской области в поселке Бахтин случилось происшествие. Так, известно, что мужчина нашел бездыханное тело 47-летнего брата. Об этом сообщают местные СМИ.

Полицейским удалось задержать 23-летнего местного жителя. Молодого человека подозревают в убийстве односельчанина (часть 1 статья 115 УК Украины).

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"Следователи выяснили, что молодой человек пришел к односельчанину, где они и поскандалили. В результате, гость накинулся на владельца дома с кулаками - избил его и потом ушел", - рассказали в облуправлении Нацполиции.

Согласно выводам судмедэксперта, мужчина скончался от многочисленных телесных повреждений.

"Когда злоумышленника задержали, он отпираться не стал и во всем признался", - подчеркнули правоохранители.

Ранее сообщалось, что под Киевом нашли труп бизнесмена из Грузии.