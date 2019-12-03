Под Киевом нашли труп бизнесмена из Грузии [ Редактировать ]
В Киевской области нашли труп бизнесмен из Грузии, который пропал еще 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.
Так, мужчина сел в авто в центре Киева и уехал в неизвестном направлении. После чего он пропал и не выходил на связь.
Тело с огнестрельными ранениями нашли в заброшенном колодце на территории Киевской области.
По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить лиц, которые за материальное вознаграждение совершали действия, направленные на сокрытие тела и уничтожение вещественных доказательств. Задержанным сообщено о подозрении в пособничестве в умышленном убийстве.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. Также устанавливаются другие лица, причастные к убийству.
Ранее сообщалось, что в Киеве нашли труп без одежды, а также в Таиланде трагически погиб турист.
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