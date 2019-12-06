В пятницу, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский повысил в звании начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака. Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента.

Так, Хомчаку присвоено военное звание генерал-полковника.

Кроме него, указом присвоено звание генерал-лейтенанта генерал-майору Евгению Мойсюку, который занимает должность командующего Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

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Также звание генерал-майора получили четверо полковников украинской армии:

Василий Максименко - первый заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины;

Андрей Малиновский - первый заместитель командующего ракетных войск и артиллерии Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;

Александр Нестеренко - командующий войск оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;

Евгений Степаненко - начальник Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.

Ранее мы писали о том, что Зеленский приехал на Донбасс в День ВСУ.