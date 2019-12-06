День Вооруженных сил Украины: президент обратился к жителям страны [ Редактировать ]
В пятницу, 6 декабря, в стране отмечают национальный праздник - День Вооруженных сил Украины.
Президент страны Владимир Зеленский поздравил всех украинцев и обратился к жителям страны. Соответствующее видеообращение появилось на его странице в Facebook.
В своем обращении Зеленский высказал слова благодарности украинским военнослужащим:
Вы знаете, насколько высоким является уровень доверия к армии среди украинцев. Вы очень нам нужны, и государство будет делать все, чтобы вы чувствовали это во всем. В условиях, вооружении, обеспечении вас и ваших семей. Искренне поздравляю вас с праздником, желаю вам самого главного - пусть в независимости от сложности боевых заданий ваши родные и близкие получают всегда от вас такое желанное смс-сообщение - "со мной все хорошо, со мной все в порядке. С Днем Вооруженных сил. Слава Украине!
Смотрите также красивые поздравления в этот день.
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