В пятницу, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины.

"Для меня важно сегодня быть в зоне проведения ООС, чтобы лично и от имени всего украинского народа поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете наш суверенитет и независимость", - сообщил президент.