Зеленский приехал на Донбасс (видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины.
"Для меня важно сегодня быть в зоне проведения ООС, чтобы лично и от имени всего украинского народа поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете наш суверенитет и независимость", - сообщил президент.
Смотрите также красивые поздравления в этот день.
по теме
Зеленский встретился с организаторами Евромайдана
Он поблагодарил их за то, что они откликнулись на его предложение прибыть на встречу
Выборы на Донбассе: у Зеленского назвали предположительные сроки
В Офисе президента рассказали, когда ожидать выборов на Донбассе
Зеленский срочно дал Кабмину ряд заданий
В четверг, 5 декабря, президент Украины Владимир Зеленский дал ряд поручений
Назначен новый замглавы Госпогранслужбы
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Сердюка заместителем главы Государственной пограничной службы Украины
Депутаты Харьковского облсовета поддержали позицию Зеленского по рынку земли и попросили учесть несколько моментов
На бюджетной сессии депутатский корпус поддержал позицию Владимира Зеленского о проведении общенационального референдума