В Кривом Роге изнасиловали 12-летнюю девочку [ Редактировать ]
В четверг, 5 декабря, в Кривом Роге (Днепропетровская область) мужчина надругался над девочкой подростком. Об этом сообщают местные СМИ.
По предварительной информации, 40-летний мужчина заманил к себе домой 12-летнюю девочку. Там он изнасиловал ее. Ребенку после случившегося удалось добраться домой.
Правоохранителей вызвала мама девочки. Ребенка увезли в больницу для осмотра.
Злоумышленника оперативно установили и задержали патрульные совместно с сотрудниками уголовного розыска Терновского отделения полиции.
Ранее сообщалось, что под Черниговом девушка до смерти забила мать, а также школьник зверски поиздевался над женщиной.
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