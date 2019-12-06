В четверг, 5 декабря, в Кривом Роге (Днепропетровская область) мужчина надругался над девочкой подростком. Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительной информации, 40-летний мужчина заманил к себе домой 12-летнюю девочку. Там он изнасиловал ее. Ребенку после случившегося удалось добраться домой.

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Правоохранителей вызвала мама девочки. Ребенка увезли в больницу для осмотра.

Злоумышленника оперативно установили и задержали патрульные совместно с сотрудниками уголовного розыска Терновского отделения полиции.

Ранее сообщалось, что под Черниговом девушка до смерти забила мать, а также школьник зверски поиздевался над женщиной.