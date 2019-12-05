В Корабельном районе города Херсона изнасиловали 59-летнюю женщину. Об этом сообщили в полиции.

Инцидент произошел около 03:00 часов ночи. Неизвестный ворвался в дом женщины ворвался изнасиловал и избил потерпевшую.

Утром его задержали по месту работы.

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Мужчина 36 лет, он ранее судим за нанесение тяжких телесных повреждений со смертельным исходом и хулиганство. Потерпевшая узнала обидчика.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полиция открыла ряд уголовных производств по ч.1 ст.152 "Изнасилование" Уголовного кодекса Украины, ч.1 ст.122 "Умышленное средней тяжести телесное повреждение" УК Украины и ч.1 ст.162 "Нарушение неприкосновенности жилища" УК Украины. Мужчине грозит до пяти лет заключения.

Раньше сообщалось о том, что в Броварах мужчина три дня насиловал инвалида, а также в Одессе толпа мужчин жестоко насиловала детей.