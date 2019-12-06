Каменских заподозрили в беременности [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно ужаснула образом, показала фанатам новый наряд. Так, публикацию артистка сделала в своем Instagram.
На фото Настя позирует в спортивном костюме и объемной куртке.
Фото: instagram.com/kamenskux
Многие поклонники оценили спортивный образ Каменских. А некоторые из них заметили округлившийся живот звезды и заподозрили Настю в беременности.
"Ты что беременна?", "Как цыпленок", "Красотка", "Живот круглый", "Наша звездочка", "Очень стильная", - написали юзеры социальной сети.
Ранее сообщалось, что Потап шокировал признанием о Насте, а также Даша Астафьева поразила фото без белья.
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