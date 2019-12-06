Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно ужаснула образом, показала фанатам новый наряд. Так, публикацию артистка сделала в своем Instagram.

На фото Настя позирует в спортивном костюме и объемной куртке.

Фото: instagram.com/kamenskux

Многие поклонники оценили спортивный образ Каменских. А некоторые из них заметили округлившийся живот звезды и заподозрили Настю в беременности.

"Ты что беременна?", "Как цыпленок", "Красотка", "Живот круглый", "Наша звездочка", "Очень стильная", - написали юзеры социальной сети.

Ранее сообщалось, что Потап шокировал признанием о Насте, а также Даша Астафьева поразила фото без белья.