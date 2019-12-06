Зеленський пішов на виконання тих рішень і наразився на гостру критику і протести

Завтра президент України збирає Раду національної безпеки та оборони - на закрите засідання. Щоб обговорити підготовку до зустрічі в Нормандському форматі - лідери України, Росії, Франції та Німеччини побачаться в Парижі вже в понеділок. І не буде перебільшенням сказати, що це зібрання стане центральною політичною подією грудня для нашої держави.

Володимир Зеленський півроку намагався домовитися про ці переговори. Впевненості, що вони відбудуться, не було до останнього. Все ж таки в роботі Нормандського формату перерва три роки.

Лідери зустрічалися ще 2016, і тоді Україну представляв, звісно, Петро Порошенко, а Францію також попередній президент Франсуа Оланд. Тоді ж домовилися, що Україна імплементує так звану "формулу Штайнмаєра" та відведе війська на кількох ділянках фронту - у Станиці Луганській, Золотому та в Петрівському.

Порошенко не робив цього, хоча й обіцяв. Зеленський пішов на виконання тих рішень і наразився на гостру критику і протести. Річ у тім, що Володимир Путін відмовлявся від нових зустрічей, доки не виконаною була ще ось та обіцянка.

Що ж тепер? Головне, що Зеленський хоче зрозуміти, чи взагалі можливо домовлятися з Путіним про мир. Увесь понеділок уже розписаний. Будуть і двосторонні зустрічі - Зеленський і Путін поговорять окремо з Меркель і Макроном. Можливі також і переговори на двох - Зеленського та Путіна.