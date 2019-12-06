Володимир Зеленський готується до зустріч ів Нормандському форматі [ Редактировать ]
Завтра президент України збирає Раду національної безпеки та оборони - на закрите засідання. Щоб обговорити підготовку до зустрічі в Нормандському форматі - лідери України, Росії, Франції та Німеччини побачаться в Парижі вже в понеділок. І не буде перебільшенням сказати, що це зібрання стане центральною політичною подією грудня для нашої держави.
Володимир Зеленський півроку намагався домовитися про ці переговори. Впевненості, що вони відбудуться, не було до останнього. Все ж таки в роботі Нормандського формату перерва три роки.
Лідери зустрічалися ще 2016, і тоді Україну представляв, звісно, Петро Порошенко, а Францію також попередній президент Франсуа Оланд. Тоді ж домовилися, що Україна імплементує так звану "формулу Штайнмаєра" та відведе війська на кількох ділянках фронту - у Станиці Луганській, Золотому та в Петрівському.
Порошенко не робив цього, хоча й обіцяв. Зеленський пішов на виконання тих рішень і наразився на гостру критику і протести. Річ у тім, що Володимир Путін відмовлявся від нових зустрічей, доки не виконаною була ще ось та обіцянка.
Що ж тепер? Головне, що Зеленський хоче зрозуміти, чи взагалі можливо домовлятися з Путіним про мир. Увесь понеділок уже розписаний. Будуть і двосторонні зустрічі - Зеленський і Путін поговорять окремо з Меркель і Макроном. Можливі також і переговори на двох - Зеленського та Путіна.
по теме
Володимир Зеленський присвятить засідання РНБО "нормандській зустрічі"
Володимир Зеленський проведе засідання РНБО, на якому обговорить підготовку до зустрічі у "нормандському форматі". Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном
Лідери двох держав скоординували позиції напередодні зустрічі у Нормандському форматі
Володимир Зеленський проведе "нормандське" засідання РНБО 7 грудня
Зустріч передуватиме саміту в нормандському форматі, однак які саме питання хоче винести на обговорення глава держави - не зазначено.
Встреча в "нормандском формате": Зеленский рассказал об ожиданиях
В среду, 4 декабря, президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от "нормандского саммита"
Володимир Зеленський звернувся до українців щодо майбутніх перемовин у "Нормандському форматі"
Тиждень підготовки до зустрічі "четвірки лідерів" президент Володимир Зеленський анонсував зі спортзалу, а відео виклав на своїй сторінці у Facebook