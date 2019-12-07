Синоптики удивили украинцев сменой прогноза погоды [ Редактировать ]
В субботу, 7 декабря, в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
На Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Волынской областях стоит ждать небольших дождей. Но, на остальной территории будет сухо и облачно с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +5, на юге от +6 до +8 градусов.
В Киеве сегодня, также прогнозируют сухую и малооблачную погоду. Днем температура воздуха в столице будет колебаться от +1 до +3, ночью термометры киевлян покажут до -2...-4 градусов мороза. Ветер юго-западных 5-10 м/сек.
Ранее мы писали о том, какой сегодня праздник 7 декабря.
по теме
В страшном ДТП в Николаеве разбились несколько автомобилей
В субботу, 7 декабря, в Николаеве произошла жуткая авария,
Женщина раскрыла измену мужа по фото
Женщина случайным образом раскрыла измены мужа
Нормандський формат: експерти розповіли про ризики перемовин
В програмі "Подробиці тижня" Микита Потураєв та політичний експерт Тарас Загородній
Рэпер лишился половины черепа
Рэпер лишился половины черепа из-за взрыва в нарколаборатории
В Киеве перестанет ходить скоростной трамвай
В Киеве перестанет курсировать трамвай