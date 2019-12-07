В субботу, 7 декабря, в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Волынской областях стоит ждать небольших дождей. Но, на остальной территории будет сухо и облачно с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +5, на юге от +6 до +8 градусов.

В Киеве сегодня, также прогнозируют сухую и малооблачную погоду. Днем температура воздуха в столице будет колебаться от +1 до +3, ночью термометры киевлян покажут до -2...-4 градусов мороза. Ветер юго-западных 5-10 м/сек.

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