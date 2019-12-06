На выходных в Украине преимущественно без осадков, в Карпатах снег, температура - до 9 градусов тепла. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

"В следующие трое суток преимущественно без осадков, лишь в западных областях временами небольшой дождь, в Карпатах снег. На дорогах центральных и восточных оласти местами гололедица", - указали синоптики.

Ветер юго-западный, 5-10 м / с, в Карпатах местами порывы 15-20 м / с.

Температура ближайшей ночью 0-6 ° мороза, в последующие двое - от 3 ° мороза до 2 ° тепла; днем 0-6 ° тепла, в южной части до 9 ° тепла.

Ранее сообщалось, что синоптики ошарашили резкой сменой погоды.