Во вторник, 10 декабря, украинцев ожидает погода преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"В следующие трое суток на Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков", - отметили синоптики.

Ночью и утром в южных, центральных и восточных областях местами туман.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-7° тепла, в Одесской области 8-13°.

В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

Ранее сообщалось, что украинцев предупредили о бушующем циклоне.