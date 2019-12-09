Погода на 10 декабря: что обещают синоптики [ Редактировать ]
Во вторник, 10 декабря, украинцев ожидает погода преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток на Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков", - отметили синоптики.
Ночью и утром в южных, центральных и восточных областях местами туман.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-7° тепла, в Одесской области 8-13°.
В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.
Ранее сообщалось, что украинцев предупредили о бушующем циклоне.
по теме
Украинцев предупредили о бущующем циклоне
Уже в середине недели погода резко изменится
Погода на 8 декабря: что ждет украинцев
На выходных в Украине преимущественно без осадков
Снег и метели: синоптики шокировали прогнозом погоды
Во вторник, 3 декабря, в Украине ожидается холодная и ветреная погода
Погода на 1 декабря: украинцев шокировали прогнозом
В воскресенье, 1 декабря, в Украине незначительно похолодает
Зима 2020: какая погода ждет украинцев в декабре
Не исключено, что первый месяц зимы установит температурные рекорды