Синоптики удивили украинцев прогнозом погоды [ Редактировать ]
Погода
В понедельник, 9 декабря, в Украине ожидается хорошая погода. Солнце и плюсовая температура будут еще несколько дней. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.
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В Украине будет сухо, но температура воздуха будет 8-10 градусов тепла. В Одесской области до +10. Дождь может быть в Закарпатье. В Киеве 4-6 тепла и без осадков
Ранее сообщалось о том, что украинцев предупредили о бущующем циклоне.
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