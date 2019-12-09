Многих украинцев волнует вопрос, куда же ставить новогоднюю елку. Согласно фэншуй есть несколько благоприятных мест, куда лучше всего поставить елку в доме.

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Чтобы в вашем доме всегда была любовь и благополучие необходимо поставить елку на востоке своего жилища. Елку надо украшать блестящими кристаллами, шелковыми лентами

Чтобы привлечь деньги в дом, необходимо поставить елку на юго-востоке. Украшения должны быть золотых или серебристых оттенков.

Чтобы в вашем доме всегда были друзья и слава, елку необходимо расположить в южной части помещения. Если вы хотите новых знакомств, повесьте на елку предметы, олицетворяющие эти знакомства.

Ранее сообщалось о том, что нельзя делать в високосном 2020 году.