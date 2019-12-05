Каждый год перед новогодней ночью все подводят итоги уходящего года. Важно, выбросить не только из головы ненужные обиды, но и очистить свой дом от ненужны вещей.

От чего необходимо избавиться?

1. Отношения, которые не делают вас счастливыми. Необходимо войти в этот год с чувством легкости.

2. Вещи, которыми вы не пользовались несколько месяцев. Такая перезагрузка гардероба поможет вам полностью обновить мышление.

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3. Сломанные бытовые предметы. Надколотая посуда не принесет вам никакого счастья в новом году, лишь напомнит о старых проблемах.

4. Ненужные бумаги. Если у вас будет порядок в документах, этот порядок будет царить во всей вашей жизни и голове. Этот год начнется у вас с чистого листа.

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