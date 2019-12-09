Когда ставить елку на Новый год-2020: благоприятные даты [ Редактировать ]
До Нового 2020 года осталось совсем немного времени, многие семьи уже задумываются о том, что пора ставить елку. Как оказалось, для этого события существует несколько благоприятных дней, пишут "Факты".
По фэншую предлагают ставить елку в день зимнего солнцестояния - 22 декабря. Согласно восточной науке, этот день оказывает достаточно сильное влияние на все сферы жизни человека.
Еще одной благоприятной датой является 25 декабря - Католическое Рождество. Ставить праздничное дерево рекомендуется накануне - 24 декабря.
Несмотря на это, многие ставят зеленую красавицу в последний момент - 31 декабря.
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