Умер легендарный кукловод [ Редактировать ]
На 87-м году ушел из жизни знаменитый американский кукловод Кэролл Спинни. На протяжении 50 лет он озвучивал самых главных мапетов американского детского шоу - Большую птицу и Оскара Ворчуна, сообщает Daily Mail.
Актер умер у себя дома в штате Коннектикут. О его смерти сообщили представители телешоу. По предварительным данным, актер долгое время болел дистонией, вызывающей непроизвольное сокращение мышц.
Кэролл Спинни начал работу над шоу в 1969 году в возрасте 36 лет. В 2018 году он объявил об уходе на покой.
Ранее сообщалось, что умер знаменитый 27-летний актер.
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