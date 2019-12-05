Умер знаменитый 27-летний актер [ Редактировать ]
На 28-м году ушел из жизни знаменитый южнокорейский актер Чха Ин Ха, пишет 24tv.ua.
Тело звезды нашли в его доме. "Мы чувствуем себя опустошенными, поскольку вынуждены сообщить такие печальные новости. 3 декабря актер Чха Ин Ха покинул наш мир. Мы по-настоящему расстроены, что должны обнародовать такие трагические свидетельства для тех, кто сегодня так любил и поддерживал его", - говорится в официальном комментарии агентства.
Чха Ин Ха снялся в дорамах "Уборка со страстью", "Ты тоже человек?" и "Температура любви".
Ранее сообщалось, что умер знаменитый украинский художник.
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