На 28-м году ушел из жизни знаменитый южнокорейский актер Чха Ин Ха, пишет 24tv.ua.

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Тело звезды нашли в его доме. "Мы чувствуем себя опустошенными, поскольку вынуждены сообщить такие печальные новости. 3 декабря актер Чха Ин Ха покинул наш мир. Мы по-настоящему расстроены, что должны обнародовать такие трагические свидетельства для тех, кто сегодня так любил и поддерживал его", - говорится в официальном комментарии агентства.

Чха Ин Ха снялся в дорамах "Уборка со страстью", "Ты тоже человек?" и "Температура любви".

Ранее сообщалось, что умер знаменитый украинский художник.