В Польше задержали украинца, который готовил теракт. Об этом сообщает RMF24.

Он недавно перешел в ислам, и принял себе имя Мохаммед. Агентство внутренней безопасности Польши задержало Максима С., который хотел взорвать автомобиль возле ТЦ в городе Пулавы.

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Мужчина встречался с людьми, которые могли ему помочь. Также он искал в Интернете информацию, по изготовлению взрывного устройства.

Сотрудники АВБ также обыскали места проживания тех иностранцев, с которыми Максим С. поддерживал контакты.

Ранее сообщалось о том, что под Житомиром заключенные сбежали из колонии.