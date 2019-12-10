Готовил теракт: в Польше задержали украинца [ Редактировать ]
В Польше задержали украинца, который готовил теракт. Об этом сообщает RMF24.
Он недавно перешел в ислам, и принял себе имя Мохаммед. Агентство внутренней безопасности Польши задержало Максима С., который хотел взорвать автомобиль возле ТЦ в городе Пулавы.
Мужчина встречался с людьми, которые могли ему помочь. Также он искал в Интернете информацию, по изготовлению взрывного устройства.
Сотрудники АВБ также обыскали места проживания тех иностранцев, с которыми Максим С. поддерживал контакты.
Ранее сообщалось о том, что под Житомиром заключенные сбежали из колонии.
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