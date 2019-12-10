В самолете погибшего репера нашли 30 килограммов наркотиков [ Редактировать ]
Известный репер умер на борту самолета. В этом самолете обнаружили 30 килограммов марихуаны. Об этом сообщает TMZ.
Во время обыска самолета в Чикаго, обнаружили 30 килограмм марихуаны. Также, на борту обнаружили сироп от кашля с кодеином.
За свою карьеру Juice Wrld выпустил два микстейпа и два студийных альбома. Его дебютный диск 2018 года Goodbye & Good Riddance занял четвертое место в хит-параде США, а следующая пластинка Death Race for Love стала лидером чарта.
Ранее сообщалось, что умер легендарный дирижер.
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