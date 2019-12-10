Перемови в "нормандському форматі" розблокували газовий діалог між Україною та Росією. Так вважають у партії "Опозиційна платформа - За життя". За словами народного депутата Сергія Льовочкіна, переговори між президентами країн дадуть змогу відновити поставки російського блакитного палива в Україну. А це допоможе знизити комунальні платежі для населення мінімум на чверть.

"Есть два важных направления - мир на Донбасе и газовые соглашения новые, Украина - это традиционный транзитер, крупнейший транзитер российского топлива в Европу, мы должны сохранить эту функцию, потому что это дает огромные доходы и рабочие места, кроме того поставки российского газа позволят снизить, и это очень важно платежку для каждого гражданина Украины в виде комунальных тарифов, это даст новые возможности для наших предприятий, поскольку увеличит их рентабельность. Мы ожидаем того, что решения которые были приняти во время парижских переговоров будут воплощены в жизнь, это касается в первую очередь решений в сфере енергетики, то есть поставок газ через Украину и поставок газа в Украину более дешевого, и практическая реализация Минских соглашений", - говорить Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - за життя".