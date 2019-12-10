Перемовини у "нормандському форматі" розблокували газовий діалог між Україною та Росією - Сергій Льовочкін [ Редактировать ]
Перемови в "нормандському форматі" розблокували газовий діалог між Україною та Росією. Так вважають у партії "Опозиційна платформа - За життя". За словами народного депутата Сергія Льовочкіна, переговори між президентами країн дадуть змогу відновити поставки російського блакитного палива в Україну. А це допоможе знизити комунальні платежі для населення мінімум на чверть.
"Есть два важных направления - мир на Донбасе и газовые соглашения новые, Украина - это традиционный транзитер, крупнейший транзитер российского топлива в Европу, мы должны сохранить эту функцию, потому что это дает огромные доходы и рабочие места, кроме того поставки российского газа позволят снизить, и это очень важно платежку для каждого гражданина Украины в виде комунальных тарифов, это даст новые возможности для наших предприятий, поскольку увеличит их рентабельность. Мы ожидаем того, что решения которые были приняти во время парижских переговоров будут воплощены в жизнь, это касается в первую очередь решений в сфере енергетики, то есть поставок газ через Украину и поставок газа в Украину более дешевого, и практическая реализация Минских соглашений", - говорить Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - за життя".
по теме
Сергей Левочкин: Украина должна договориться об ускорении мирного процесса и транзите российского газа
Он добавил, что потеря Украиной статуса транспортера российских углеводородов в Европу сделает невозможным снижение стоимости коммунальных тарифов для населения
Сергей Левочкин: закон об оборонных закупках будет способствовать более эффективному использованию бюджетных средств
Закон об оборонных закупках будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств и даст возможность отечественным предприятиям лучше конкурировать во время оборонных тендеров
Діалог між президентами України та Росії необхідно продовжувати - співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко
Перша зустріч лідерів "нормандської четвірки" після трирічної паузи стала топ-новиною в українській політиці. Так, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко назвав проведення саміту перемогою
Обмін полоненими, припинення вогню та розведення військ: про що домовилися Україна та Росія на "нормандському саміті"
Зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії закінчилась майже опівночі. Відразу погодили - зустрінуться за чотири місяці
Обмін полоненими та розведення військ: що обговорили на "нормандському саміті"
Обмін полоненими, припинення вогню та розведення військ ще на трьох ділянках - такі основні домовленості за результатами Нормандського саміту у Парижі. Зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії закінчилась майже опівночі