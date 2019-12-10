Діалог між президентами України та Росії необхідно продовжувати - співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко [ Редактировать ]
Перша зустріч лідерів "нормандської четвірки" після трирічної паузи стала топ-новиною в українській політиці. Так, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко назвав проведення саміту перемогою. Він переконаний - діалог між президентами України та Росії необхідно продовжувати. Адже вся країна чекає на мир та економічний розвиток держави.
"Сам факт встречи в формате 4 лидеров стран - это уже плюс. Это уже победа. Сам факт того, что есть стремление идти к миру, разведения войск, остановки стрельбы, обмен пленными всех на всех, это уже безусловные положительные тенденции. А дальше открывается дорога к политическому урегулированию, чего хочет вся страна. Очень, я считаю, большой минус, что отказались от прямых переговоров с непризнанными республиками. К чему публично призывали постоянно. Потому что должен быть прямой диалог с теми, кто на той стороне. И это безусловный минус, и надеюсь, что ситуация изменится в будущем, не смотря на сопротивление тех же руководителей Нефтегаза, сдвинулся с места вопрос по заключению нового транзита, газового контракта по транзиту газа нашей территорией в Европу. Это очень важно для нашей страны, для людей. Потому что это дорога к снижению стоимости газа, поступлению денежных средств в бюджет, к сохранению рабочих мест", - говорить Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".
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