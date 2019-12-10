Пожар в Одессе: Кабмин выделит миллионы [ Редактировать ]
В среду, 11 декабря, на заседании правительства рассмотрят вопрос о выделении почти 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже и компенсацию семьям погибших. Об этом сообщается в пресс-службе Кабмина.
"Правительство поддержит пострадавших и их семьи. Вместе с тем расследование трагедии, определение ответственных - это вопрос наивысшего приоритета ", - цитирует пресс-центр премьер-министра Алексея Гончарука.
После одобрения на заседании правительства указанные средства будут направлены Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и Одесской облгосадминистрации из резервного фонда Государственного бюджета Украины.
Ранее сообщалось, что в Одессе опознали тело третьего погибшего, а также в полиции назвали 2 версии происшествия.
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