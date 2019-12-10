В Одессе разрушили стену после пожара в колледже. Об этом сообщает мэр Одессы Андрей Котляр.

"Сегодня процесс демонтажа уже начат. Стена 6 этажа демонтирована, работы продолжаются", - написал Котляр.

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Перед началом работы, жителей дома №23 по улице Троицкая эвакуировали. Стену заваливали двумя кранами. Во дворе здания обустроили "подушку" из тюков соломы и деревянных поддонов.