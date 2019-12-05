Пожар в Одессе: в полиции назвали две версии [ Редактировать ]
Полицейские рассматривают две версии пожара в Одессе - возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджог. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Глава полиции Одесской области Олег Бех сообщил, что по этому делу уже опрошены 44 человека.
Сейчас полицейские рассматривают две версии: возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджог. Полиция обеспечит прозрачное расследование, чтобы в максимально сжатые сроки провести все необходимые меры и установить обстоятельства этого трагического события и тех, кто в нем виноват.
Раньше сообщалось о том, что в центре Одессы "вспыхнул" пожар. А также Зеленский встретился с представителями церквей.
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