Полицейские рассматривают две версии пожара в Одессе - возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджог. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Глава полиции Одесской области Олег Бех сообщил, что по этому делу уже опрошены 44 человека.

Сейчас полицейские рассматривают две версии: возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджог. Полиция обеспечит прозрачное расследование, чтобы в максимально сжатые сроки провести все необходимые меры и установить обстоятельства этого трагического события и тех, кто в нем виноват.

Раньше сообщалось о том, что в центре Одессы "вспыхнул" пожар. А также Зеленский встретился с представителями церквей.