Новый год 2020: что дарить в год Крысы [ Редактировать ]
До Нового года осталась не так уж много времени. Пора подумать о подарках, которыми вы будете радовать своих самых близких людей. В народе верят, что некоторые подарки могут принести не только радость получателю, но и благополучие, счастье и удачу на весь следующий год. Для этого нужно знать, что дарить в 2020 году. О том, чем можно задобрить Крысу, пишет noviugod.ru.
Какие подарки можно дарить в год Крысы:
- Украшения. Из золота, серебра или качественная бижутерия из хорошего металлического материала. Так как крыса находится под стихией металла, такой подарок сможет принести удачу.
- Гаджеты. Смартфоны, наушники, смарт-часы или аксессуары к ним станут хорошим подарком, если человек ими будет регулярно пользоваться.
- Абонементы. Абонементы на различные курсы и практики станут идеальным подарком (если, конечно, человек о них мечтал). 2020 год, по словам астрологов, наиболее подходящий для самосовершенствования и саморазвития.
- Товары для творчества. Подойдут творческим натурам. Этот подарок точно не будет лежать без дела и поможет человеку, который его принял, развиваться в своем ремесле.
- Спортивные принадлежности. В тему о самосовершенствовании. Если человек занимается спортом, то такой подарок ему пригодится. А если тот, кому предназначено подношение, только планирует начать заниматься, этот сюрприз может стать мотивацией.
Читайте также, что категорически нельзя дарить в год Крысы.
по теме
Где встретить Новый год в Европе: ТОП-5 лучших идей
Уже совсем скоро наступит Новый год-2020
Когда ставить елку на Новый год-2020: благоприятные даты
До Нового года осталось совсем немного времени, многие семьи уже задумываются о том, что пора ставить елку
Різдвяний хенд-мейд: як прикрасити новорічну ялинку
Насолодитися розмаїттям новорічних іграшок можна в столичному Центрі української культури та мистецтва до 28 грудня
Выходные дни 2020: календарь праздников (инфографика)
В 2020 году в Украине официально утверждены 9 дней государственных праздников и 2 религиозных
Новый год 2020: лучшие идеи для подарков
Не знаете, что подарить родителям, коллегам, детям на Новый год? Скорее смотрите наш материал