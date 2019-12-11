До Нового года осталась не так уж много времени. Пора подумать о подарках, которыми вы будете радовать своих самых близких людей. В народе верят, что некоторые подарки могут принести не только радость получателю, но и благополучие, счастье и удачу на весь следующий год. Для этого нужно знать, что дарить в 2020 году. О том, чем можно задобрить Крысу, пишет noviugod.ru.

Какие подарки можно дарить в год Крысы:

Украшения. Из золота, серебра или качественная бижутерия из хорошего металлического материала. Так как крыса находится под стихией металла, такой подарок сможет принести удачу.

Гаджеты. Смартфоны, наушники, смарт-часы или аксессуары к ним станут хорошим подарком, если человек ими будет регулярно пользоваться.

Абонементы. Абонементы на различные курсы и практики станут идеальным подарком (если, конечно, человек о них мечтал). 2020 год, по словам астрологов, наиболее подходящий для самосовершенствования и саморазвития.

Товары для творчества. Подойдут творческим натурам. Этот подарок точно не будет лежать без дела и поможет человеку, который его принял, развиваться в своем ремесле.

Спортивные принадлежности. В тему о самосовершенствовании. Если человек занимается спортом, то такой подарок ему пригодится. А если тот, кому предназначено подношение, только планирует начать заниматься, этот сюрприз может стать мотивацией.

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