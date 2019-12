Shazam составил список композиций, которые пользователи искали чаще всего в 2019 году. В запросах лидером стала исполнительница из США Билли Айлиш с песней Bad Guy, пишет Variety.

На втором месте по популярности - трек Someone You Loved музыканта из Шотландии Льюиса Капальди. "Бронза" досталась австралийской певице Tones and I с песней Dance Monkey.

На четвертом месте - ремикс на песню Calma от Pedro Capo и Farruko, а на пятом работа групп Meduza и Goodboys - Piece Of Your Heart.

