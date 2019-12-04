Shazam назвал самую популярную песню 2019 года [ Редактировать ]
Shazam составил список композиций, которые пользователи искали чаще всего в 2019 году. В запросах лидером стала исполнительница из США Билли Айлиш с песней Bad Guy, пишет Variety.
На втором месте по популярности - трек Someone You Loved музыканта из Шотландии Льюиса Капальди. "Бронза" досталась австралийской певице Tones and I с песней Dance Monkey.
На четвертом месте - ремикс на песню Calma от Pedro Capo и Farruko, а на пятом работа групп Meduza и Goodboys - Piece Of Your Heart.
Ранее сообщалось, что звезда "Счастливы вместе" подогрела слухи о свадьбе.
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