С 10 декабря в Украине вступили в силу новые противопоказания к вакцинированию. Об этом сообщается в Центре общественного здоровья.

С учетом мировых рекомендаций, все медицинские противопоказанная делятся на группы: абсолютные противопоказания к прививке и предостережения по поводу вакцинации.

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Абсолютным противопоказаниям являются: острые респираторные заболевания с повышением температуры тела выше 38 градусов , тяжелая иммуносупрессия/иммунодефицит, беременность (для введения живых вакцин) и наличие в анамнезе анафилактической реакцию на предыдущую дозу вакцины.

Вакцинацию не следует откладывать в случае:

аллергии на бытовые аллергены;

аллергии на аллергены растительного происхождения;

аллергии в семейном анамнезе; проведение алергенспецифической иммунотерапии;

аллергии на антибактериальные препараты, которые используются рутинно.

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