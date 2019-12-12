Плановые прививки: названы новые противопоказания [ Редактировать ]
С 10 декабря в Украине вступили в силу новые противопоказания к вакцинированию. Об этом сообщается в Центре общественного здоровья.
С учетом мировых рекомендаций, все медицинские противопоказанная делятся на группы: абсолютные противопоказания к прививке и предостережения по поводу вакцинации.
Абсолютным противопоказаниям являются: острые респираторные заболевания с повышением температуры тела выше 38 градусов , тяжелая иммуносупрессия/иммунодефицит, беременность (для введения живых вакцин) и наличие в анамнезе анафилактической реакцию на предыдущую дозу вакцины.
Вакцинацию не следует откладывать в случае:
- аллергии на бытовые аллергены;
- аллергии на аллергены растительного происхождения;
- аллергии в семейном анамнезе; проведение алергенспецифической иммунотерапии;
- аллергии на антибактериальные препараты, которые используются рутинно.
Ранее сообщалось о том, почему категорически нельзя пить после прививки от дифтерии
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