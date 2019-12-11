Почему нельзя есть яблоки на ночь [ Редактировать ]
Многие считают, что на ночь лучше ничего не есть или перекусить яблоком. Но, реакция организма на яблоки может быть непредсказуема. Съесть яблоко утром и яблоко вечером - это разные ситуации.
Вечером организм более чувствителен к инсулину и контролируется циркадными ритмами. В это время снижаются также и рабочие процессы в печени и поджелудочной, "засыпают" метаболические процессы в скелетной мускулатуре и жировой ткани.
Также, в утренние часы и днем инсулинорезистентность минимальна, а вот к вечеру снижается чувствительность клеток жировой/мышечной тканей и печени к гормону инсулину.
Ранее мы писали о том, почему нужно есть соленую рыбу.
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