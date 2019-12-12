В четверг, 12 декабря, на 82 году ушел из жизни главный конструктор ракетно-космического направления, заместитель Генерального конструктора КБ "Южное" по программе "Морской старт" (1996-2003) Владимир Геннадьевич Команов.

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Владимир Команов принимал участие в разработке новых методов и средств телеметрических измерений при запусках ракет шахтного базирования.

Также он осуществлял техническое руководство разработкой, экспериментальной отработки, летными испытаниями и сдачей в эксплуатацию космических ракетных комплексов "Циклон-2", "Циклон-3", "Зенит-2", "Энергия-Буран".

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