В четверг, 12 декабря, в издании "Голос Украины" опубликован закон о направлении 200 миллионов гривен на строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Согласно закону, будут увеличены на сумму 200 миллионов гривен расходы на строительство диагностического комплекса "Охматдет" за счет уменьшения расходов по бюджетной программе "Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта".

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В государственном бюджете на 2019 год Хозяйственно-финансовому департаменту Секретариата Кабмина по бюджетной программе "Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта" предусмотрены расходы в объеме 200 млн гривен. Однако расходы по указанной бюджетной программе в 2019 году не осуществлялись и не будут использованы до конца года. В связи с чем средства направят на строительство корпуса "Охматдета".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский утвердил госбюджет на 2020 год. А также Владимир Зеленский назвал главную победу новой Верховной Рады.