Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в приложение № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" относительно строительства лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", который Верховная Рада Украины приняла 6 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Документ перераспределяет средства в размере 200 млн грн из Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта на расходы по бюджетной программе Министерства здравоохранения "Реализация государственного инвестиционного проекта "Строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

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Этот закон, инициированный президентом Украины и внесенный в Верховную Раду как неотложный, даст возможность ускорить достройку детской больницы "Охматдет" на 4-5 месяцев и запустить новый корпус уже в следующем году. Это позволит предоставлять высокоспециализированную медицинскую помощь детям, которые в ней нуждаются, в Украине.

Напомним, первая часть нового корпуса "Охматдета" была открыта в апреле этого года. Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием для приема пациентов со сложными диагнозами. Весь комплекс обновленного "Охматдета" составит более 67 тыс. кв. м - несколько блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, пять онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделение.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский утвердил госбюджет на 2020 год. А также Владимир Зеленский назвал главную победу новой Верховной Рады.