Погода на 13 декабря - прогноз синоптиков [ Редактировать ]
Фото: ptzgovorit.ru
В пятницу, 13 декабря, в Украине прогнозирует незначительные изменения в погоде. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Так, небольшой дождь ожидается во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Возможны порывы ветра до 12 метров в секунду.
Днем на Луганщине столбики термометров опустятся до отметки минус 1, а на юге покажут плюс 7 градусов.
Ранее сообщалось, что в Киеве объявили первый уровень опасности, а также недавно Украину засыпало снегом.
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