В пятницу, 13 декабря, в Украине прогнозирует незначительные изменения в погоде. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, небольшой дождь ожидается во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Возможны порывы ветра до 12 метров в секунду.

Днем на Луганщине столбики термометров опустятся до отметки минус 1, а на юге покажут плюс 7 градусов.

Ранее сообщалось, что в Киеве объявили первый уровень опасности, а также недавно Украину засыпало снегом.