В Украину придет резкое потепление [ Редактировать ]
В четверг, 12 декабря, в Украине ожидается сухая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Температура воздуха в большинстве областей днем будет колебаться от +2 °C до +5 °C.
"Будут блуждать туманы, если не разгонит завтрашний порывистый юго-восточный ветер. В Киеве завтра будет сухо, прохладно и ветрено. Днем ожидается до +3 °C… Потеплеет со следующей недели", - написала Диденко.
Ранее мы писали о том, когда полнолуние в декабре 2019 года.
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