В четверг, 12 декабря, в Украине ожидается сухая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Температура воздуха в большинстве областей днем будет колебаться от +2 °C до +5 °C.

"Будут блуждать туманы, если не разгонит завтрашний порывистый юго-восточный ветер. В Киеве завтра будет сухо, прохладно и ветрено. Днем ожидается до +3 °C… Потеплеет со следующей недели", - написала Диденко.

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