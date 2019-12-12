До новорічних свят готуються по всій Україні. Встановлюють ялинки, облаштовують різдвяні Ярмарки. У Харкові на головній площі міста споруджують унікальний будиночок Діда Мороза. Скільки коштуватиме місту така розвага - в нашому матеріалі.

На площі Свободи закінчують монтувати новорічне містечко. Ялинка, сніговики, і, звісно ж, будиночок - резиденція Діда Мороза. За дерев'яну будівлю заввишки 21 метр, - а це приблизно, як шестиповерхівка, - і площею 170 квадратних метрів із міського бюджету виділили казкову суму: 6 мільйонів і майже 200 тисяч гривень. Це, фактично, ціна елітної нерухомості в Харкові, - кажуть активісти. І впевнені - конструкція з дерева, фанери й металу насправді коштує значно дешевше.

"Последние несколько лет Геннадий Адольфович не всегда жаловал Деда Мороза, а здесь вот проснулась такая любовь, что выделена такая большая сумма на домик Деда Мороза. Наверное, он все-таки осознал, что Дед Мороз был, есть и будет. На мой взгляд, подобный домик можно было сделать, ну как минимум в 2-3 раза дешевле. Для сравнения, скажу, что цена за метр квадратный, как я посчитал, - как минимум, завышена в 8 раз. Делаем выводы", - наголосив Андрій Лесик голова харківського міського осередку партії "Опозиційна платформа - За життя".

А за "зоряне небо" - світлову ілюмінацію над вулицею Пушкінською - місто заплатило 17 мільйонів гривень. Такі витрати особливо обурюють харків'ян, у яких немає гарячої води, а дехто й досі, у середині грудня, мерзне в квартирах без опалення.

"Вчера мне буквально звонила женщина, умоляла: "Дмитрий Алексеевич, на поселке Жуковского, маленький ребенок, у нас в нескольких подъездах нет отопления". Я узнал, там идет наладка. Наладка в декабре месяце, в середине декабря идет наладка отопления, когда уже должно быть жарко в квартирах, в квартирах должна быть горячая вода!", - наголосив Дмитро Марінін, депутат Харківської міськради VI скликання.

Місто прикрашають, а комунальні проблеми - не вирішують.

"Сегодня отремонтировать тепловых сетей - надо магистральных и, скажем так, вспомогательных - 400 км требует не ремонта, а требует замены. Это где-то 70 процентов всех сетей города. Кто и что это делает! Зачем, зачем им делать? Им проще раскопать, положить латку, закопать и списать туда непонятное количество денег", - підкреслив Дмитро Марінін, депутат Харківської міськради VI скликання.

Та й робиться це здебільшого кредитним коштом. Наприклад, реконструкцію відомого на всю країну парку Горького - зробили в кредит, який і досі не погасили. Під заставою в банку - будівля Палацу спорту, Палацу дитячої та юнацької творчості, кіно-концертний зал "Україна", будівля БТІ та самої мерії.