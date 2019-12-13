Гайтана поразила фанатов откровенным фото [ Редактировать ]
Известная украинская певица Гайтана, которая недавно показала свою очаровательную дочь, показала поклонникам пикантное фото. Так, соответствующий снимок звезда опубликовала в своем Instagram.
На нем артистка позирует сидя на кресле. На ней надет откровенный комбинезон. Дополнила образ укладка в стиле афро-кудри.
"Как настроение? Вы уже считаете дни к Новому году?", - написала певица.
Фото: instagram.com/gaitanamusic
Поклонникам понравился сексуальный образ Гайтаны. Они написали много комплиментов под фото.
"Вам такая прическа очень идет", "Красотка", "Ух ты, неожиданно", "Кошечка", - написали подписчики.
Ранее мы писали о том, что Слава Каминская поразила поклонников, а также Потап порадовал фанатов новым фото.
по теме
"Зачем столько пластики?": Ани Лорак разозлила фанатов
Ани Лорак шокировала пользователей сети новым фото
Тина Кароль показала аппетитные формы в белье (фото)
Так, публикация звезда сделала в своем Instagram
"Невероятная": Джамала восхитила стройной фигурой
Известная украинская певица Джамала взбудоражила фанатов новым фото
"Принцессы": Слава Каминская умилила фото с дочкой
Так, публикацию звезда разместила в своем Instagram
Надя Дорофеева показала откровенное декольте
Известная украинская певица взбудоражила сеть своим новым пикантным снимком