Известная украинская певица Гайтана, которая недавно показала свою очаровательную дочь, показала поклонникам пикантное фото. Так, соответствующий снимок звезда опубликовала в своем Instagram.

На нем артистка позирует сидя на кресле. На ней надет откровенный комбинезон. Дополнила образ укладка в стиле афро-кудри.

"Как настроение? Вы уже считаете дни к Новому году?", - написала певица.

Фото: instagram.com/gaitanamusic

Поклонникам понравился сексуальный образ Гайтаны. Они написали много комплиментов под фото.

"Вам такая прическа очень идет", "Красотка", "Ух ты, неожиданно", "Кошечка", - написали подписчики.

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