"Сплошное обаяние": Потап порадовал фанатов новым фото [ Редактировать ]
Известный украинский репер Потап, который недавно шокировал признанием, показал поклонникам новое фото. Так, соответствующий снимок артист опубликовал в своем Instagram.
На ней репер позирует в машине. Одет Потап в черной толстовке, бежевой спортивной куртке и красной кепке.
Фото: instagram.com/realpotap
Фанатов повеселила новая публикация Потапа. Они написали ему много теплых комментариев.
"Супер", "Огонь", "Леша, что за "Адик" такой интересный?", "Сплошное обаяние", - написали юзеры социальной сети.
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