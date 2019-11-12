Известная украинская певица Гайтана разместила видео с маленькой дочерью на показе у популярного дизайнера Андре Тана. Так, публикацию звезда сделала в своем Instagram.

На видео Гайтана дефилирует на подиуме вместе с малышкой. Они приняли участие в показе новой коллекции одежды для детей.

Поклонники восхитились таким милым видео и прямо таки "забросали" знаменитую Гайтану десятками комплиментов.

"Вы красотки с Николь", "Крутые", "Манюничка", "Такая буся", "Манюня ваша супер милая девочка", - написали восторженные фанаты.

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