Гайтана показала очаровательную дочь [ Редактировать ]
Известная украинская певица Гайтана разместила видео с маленькой дочерью на показе у популярного дизайнера Андре Тана. Так, публикацию звезда сделала в своем Instagram.
На видео Гайтана дефилирует на подиуме вместе с малышкой. Они приняли участие в показе новой коллекции одежды для детей.
Сьогодні @andre_tan_official подарував нам свято краси та гарного настрою, презентувавши нову колекцію одягу для дітей @andretan_kids_official 🥁🥁🥁 Неймовірне відчуття вже вдруге вийти на подіум разом з Ніколь 😇 Дякуємо за крутий досвід🤗
Публикация от GAITANA ESSAMI (@gaitanamusic)
Поклонники восхитились таким милым видео и прямо таки "забросали" знаменитую Гайтану десятками комплиментов.
"Вы красотки с Николь", "Крутые", "Манюничка", "Такая буся", "Манюня ваша супер милая девочка", - написали восторженные фанаты.
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