Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что врачи роддомов часто стимулируют роды в будние дни, чтобы не работать в выходные.Об этом он сообщил в Facebook.

Из обнародованных данных следует, что после 1990 года процент рожденных детей в будний день резко вырос.

"Если в советские времена шансы родиться в любой день недели были примерно одинаковыми, то сейчас процент в выходные резко сократился. Например, если вы родились после 1990 года, вероятность родиться во вторник на 50% выше, чем в воскресенье", - подчеркнул Дубилет.

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"Почему эта статистика пугает? Как мне объяснили специалисты, любое искусственное стимулирование более ранних родов - это не очень хорошо для здоровья", - написал Дубилет.

Раньше сообщалось о том, что в Украине стартовала пробная перепись населения.