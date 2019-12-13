Шокирующая правда: зачем врачи искусственно стимулируют роды [ Редактировать ]
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что врачи роддомов часто стимулируют роды в будние дни, чтобы не работать в выходные.Об этом он сообщил в Facebook.
Из обнародованных данных следует, что после 1990 года процент рожденных детей в будний день резко вырос.
"Если в советские времена шансы родиться в любой день недели были примерно одинаковыми, то сейчас процент в выходные резко сократился. Например, если вы родились после 1990 года, вероятность родиться во вторник на 50% выше, чем в воскресенье", - подчеркнул Дубилет.
"Почему эта статистика пугает? Как мне объяснили специалисты, любое искусственное стимулирование более ранних родов - это не очень хорошо для здоровья", - написал Дубилет.
Раньше сообщалось о том, что в Украине стартовала пробная перепись населения.
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