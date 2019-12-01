Государственная служба статистики с 1 по 26 декабря проводит пробную перепись населения. Об этом говорится в сообщении Госстата.

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Тестовая перепись проходит в части Оболонского района Киева и в Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области. Опрос в онлайн-режиме стартовал в ночь с 30 ноября на 1 декабря, как сообщили в Госстате - он продлится 10 дней.

Второй этап переписи запланирован с 14 по 23 декабря - жители вышеупомянутых районов должны предоставить ответы писцу, который посетит их дома, или заполнить анкету в переписном отделе или инструкторском участке.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Дубилет выступил с важным заявлением по поводу переписи населения.