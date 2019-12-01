В Украине стартовала пробная перепись населения [ Редактировать ]
Государственная служба статистики с 1 по 26 декабря проводит пробную перепись населения. Об этом говорится в сообщении Госстата.
Тестовая перепись проходит в части Оболонского района Киева и в Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области. Опрос в онлайн-режиме стартовал в ночь с 30 ноября на 1 декабря, как сообщили в Госстате - он продлится 10 дней.
Второй этап переписи запланирован с 14 по 23 декабря - жители вышеупомянутых районов должны предоставить ответы писцу, который посетит их дома, или заполнить анкету в переписном отделе или инструкторском участке.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Дубилет выступил с важным заявлением по поводу переписи населения.
по теме
В аэропорту "Борисполь" у пассажира обнаружили гранату
Отмечается, что багаж, в котором обнаружили гранату, принадлежит 36-летнему жителю Донецка
"Дилема Порошенка": експерт розповів про можливий розвиток справи проти екс-президента
Експерти розповіли, чи готуватися українцям до нової влади
Какие регионы Украины до сих пор не отапливаются
В Украине еще несколько регионов сидят без отопления
Правительство объявило конкурс на должность председателя Госкино
Кабинет министров Украины проводит масштабный конкурс
Макрон назвал главного мирового врага
Эмануель Макрон в НАТО рассказал о врагах