Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Корнийчука главой Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Назначить Корнийчука Алексея Александровича начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский хочет упростить получение гражданства военным и беженцам из России.