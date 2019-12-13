Зеленский назначил главу департамента кибербезопасности СБУ [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Корнийчука главой Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Назначить Корнийчука Алексея Александровича начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в указе.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский хочет упростить получение гражданства военным и беженцам из России.
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