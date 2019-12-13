Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", направленный на совершенствование правового обеспечения регулирования вопросов украинского гражданства. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Цель законопроекта - актуализировать отдельные положения законодательства по приобретению и прекращению гражданства Украины и урегулировать вопрос, определяющий основания, при наличии которых не допускается приобретение лицом гражданства Украины, - говорится в сообщении.

Также законопроект предусматривает освобождение определенных лиц от обязанности подавать обязательство прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины при условии принятия ими присяги гражданина Украины.

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Документ также предлагает освобождать от обязанности подавать обязательство прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины лиц, которые проходят (проходили) военную службу по контракту в Военных Сил Украины и помогали в обеспечении национальной безопасности и обороны, при условии подачи ими декларации об отказе от иностранного гражданства.

Кроме того, проект закона предлагает:

расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению;

сократить перечень независящих от лица причин неполучения документа о прекращении иностранного гражданства;

пересмотреть основания для потери гражданства Украины;

уточнить основания отмены решения об оформлении приобретения гражданства.

Раньше сообщалось о том, что переселенцам упростили выдачу документов. А также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на законодательном уровне примут положение об упрощении получения разрешения для посещения оккупированного Крыма.