В Черкасской области назначили нового прокурора [ Редактировать ]
Заместитель генпрокурора Виктор Трепак представил нового главу прокуратуры Черкасской области. Им стал Александр Воронин. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Виктор Трепак отметил, что задачей новой прокуратуры является профессиональное отстаивание законности и справедливости, которых ждет гражданское общество. Ключевыми приоритетами для органов прокуратуры Черкасской области он назвал борьбу с коррупцией и организованной преступностью.
Отметим, Александр Воронин работает в органах прокуратуры с 1999 года. Работал на должностях прокурора, следователя, а также на руководящих должностях в органах прокуратуры Тернопольской и Львовской области, военной прокуратуры Западного региона Украины, а также заместителя прокурора Ровенской области.
До назначения на должность прокурора Черкасской области работал заместителем прокурора Черновицкой области.
Ранее сообщалось, что назначен новый прокурор Полтавской области.
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