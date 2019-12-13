Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил с важным заявлением. Соответствующую информацию он опубликовал в своем Telegram-канале.

Заработал электронный кабинет застройщика в тестовом режиме. 100 млн гривен в год - примерно столько составляет теневой рынок посреднических услуг при выдаче лицензий на строительство.Более того, почти 50% заявок получили отказ 2018 года, - сообщил премьер-министр.

Гончарук отметил, что именно 13 декабря 2019 года был сделан решительный шаг для того, чтобы это прекратилось.

Люди как налогоплательщики заслуживают качественные сервисы и отсутствие коррупции. Регистрация и получение документов, разрешения, лицензии и сертификаты по объектам строительства - все это станет автоматизированным через е-кабинет, - добавил глава Кабмина.

Раньше сообщалось о том, сколько выделит правительство на кредиты для малого бизнеса. А также Кабмин одобрил правила поставки горячей воды