В четверг, 12 декабря, заместитель генерального прокурора Виктор Трепак представил нового прокурора Полтавской области. Им стал Ярослав Голынский, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Читайте также В Украине появился новый глава Института памяти

Как сообщается, Виктор Трепак назвал ключевые приоритеты в работе для органов прокуратуры Полтавской области. Среди которых - противодействие коррупции, организованной преступности и проведения реформы, которая на сегодня является крайне нужной.

Отметим, Ярослав Голынский работает в органах прокуратуры с декабря 2007 года. До назначения на должность работал заместителем прокурора Киевской области.

Ранее сообщалось, что в Луганской области назначили нового прокурора.