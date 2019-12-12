Назначен новый прокурор Полтавской области [ Редактировать ]
В четверг, 12 декабря, заместитель генерального прокурора Виктор Трепак представил нового прокурора Полтавской области. Им стал Ярослав Голынский, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Как сообщается, Виктор Трепак назвал ключевые приоритеты в работе для органов прокуратуры Полтавской области. Среди которых - противодействие коррупции, организованной преступности и проведения реформы, которая на сегодня является крайне нужной.
Отметим, Ярослав Голынский работает в органах прокуратуры с декабря 2007 года. До назначения на должность работал заместителем прокурора Киевской области.
Ранее сообщалось, что в Луганской области назначили нового прокурора.
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