В ефірі програми "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів, що тепер потрібно зробити, аби наступна зустріч в нормандському форматі відбулась.

Яке ваше основне враження від цих переговорів у Парижі? Чи є у нас реальний шанс домовитись про припинення війни? Чи ці переговори особливо не відрізнялись від тих, що були у 2016-му році?

Я був у 2015 і знаю, з чим порівняти. Хочу сказати, що це була інша зустріч. Так, вона наблизила нас. У нас є 4 місяці, в ході якого ми маємо зробити певні речі і ми вже почали їх робити. Я сподіваюсь, що найближчим часом, а точніше - в середу буде оголошено про конкретну дату припинення вогню. Більше того, сподіваюся, що до кінця року ми обміняємо наших військовополонених.

Ви впевнені, що через чотири місяці відбудеться нова зустріч? Або ж допускаєте варіант, що переговори все ж зірвуться?

На жаль, я сьогодні бачу коментарі російських посадових осіб, які кажуть: "Це чотири місяці в принципі сказано, нічого точного". Хоча лідери домовилися за чотири місяці. Ми готуємось на квітень.

Які конкретно безпекові та політичні рішення треба прийняти за ці чотири місяці, щоб нова зустріч відбулась? Що маємо зробити?

Для того, щоб не просто зустрілись, а вийшли на реальні рішення - нам треба зробити певну домашню роботу, яку ми і так збирались зробити. Нам треба узгодити легальні рамки всіх наших домовленостей. Це питання амністії, питання проведення виборів і питання особливого статусу. Всі ці питання мають бути вирішеними і чим швидше ми це зробимо - тим більш сильною позицією з'явимося на наступному саміті.

Чи доведеться нам змінювати Конституцію, щоб закріпити домовленості щодо Донбасу? Або ж можна без цього обійтись?

В Мінських домовленостях сказано, що Україна погоджується на Конституційну реформу, в основі якої лежить децентралізація. Українська сторона зараз віддана тим домовленостям, які були. І це, до речі, те, що було запропоновано президентом України Володимиром Зеленським.